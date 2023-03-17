Выдача ордера на арест российского лидера Владимира Путина есть решение, с которого начнется историческая ответственность. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

«Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Глава государства и еще одно российское должностное лицо официально стали подозреваемыми в военном преступлении. В депортации украинских детей — незаконном перемещении тысяч наших детей на российскую территорию», — говорится в заявлении.

Зеленский заявил, что совершить подобную преступную операцию было бы невозможно без приказа высшего руководителя РФ.

«Разделять детей с семьями, лишать их любой возможности связаться с родными, хоронить детей на российской территории, распылять по отдаленным регионам — все это очевидно российская государственная политика, государственные решения, государственное зло. Какое начинается именно с первого должностного лица этого государства», — добавил президент.

Он поблагодарил команду прокурора Карима Хана и Международный криминальный суд и всех в мире, кто помогает Украине бороться за справедливость. Глава государства рассказал, что в настоящее время удалось вернуть чуть более 300 детей из всех, вывезенных силой, похищенных из Украины.