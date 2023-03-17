Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал в пятницу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о начале ратификации Анкарой заявки Финляндии на вступление в Североатлантический альянс. Об этом сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента.

«В ходе переговоров обсуждались события, связанные с процессом вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Президент Эрдоган заявил, что Финляндия положительно отличается от Швеции своим отношением в этом процессе и что Турция решила начать процесс утверждения протокола о вступлении Финляндии в НАТО в Великом национальном собрании [парламент]», — отметили в канцелярии.

Кроме того, Эрдоган сообщил Столтенбергу о намерениях «продолжать переговоры со Швецией» по вопросу ее вступления в НАТО. По словам турецкого президента, «развитие этого процесса будет напрямую зависеть от конкретных шагов, которые предпримет Швеция».