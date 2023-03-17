Президент России Владимир Путин обсудил в пятницу с постоянными членами Совета безопасности РФ взаимодействие в Каспийском регионе.

«Мы договорились, что [министр иностранных дел] Сергей Викторович Лавров сегодня доложит о ходе нашего взаимодействия в Каспийском регионе, поговорим по отдельным вопросам, а их там много. Это все наши соседи и большой комплекс вопросов у нас там постоянно в повестке дня находится экономического, политического характера и в сфере безопасности», — сказал глава государства. Он передал слова для доклада руководителю внешнеполитического ведомства. Заседание продолжилось за закрытыми для журналистов дверями.