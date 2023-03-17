Решение Международного уголовного суда (МУС) относительно выдачи ордера на арест президента РФ Владимира Путина не влияет на статус России в Генеральной Ассамблее ООН, председатель Генассамблеи готов встречаться с российским лидером. Об этом заявила во вторник на брифинге представитель председателя Генассамблеи ООН Полина Кубияк.

«Россия является членом Генеральной Ассамблеи ООН, здесь ничего не изменилось и не изменится, если Генеральная Ассамблея не примет другие формы. Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши представляет все страны Генеральной Ассамблеи. Председатель Генассамблеи ООН готов встречаться с президентом Путиным, если он этого захочет», — сказала она.

«Международный уголовный суд — это отдельная структура, председатель Генассамблеи ООН не имеет над ней контроля», — подчеркнула она.