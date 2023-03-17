РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) и его решения считает ничтожными, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выдачу этим органом ордера на арест российского лидера Владимира Путина.

«Саму постановку вопроса мы считаем возмутительной и неприемлемой, Россия, как и целый ряд государств не признает юрисдикцию этого суда и, соответственно, любые решения подобного рода являются для РФ с точки зрения права ничтожными», — сказал представитель Кремля.