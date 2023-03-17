Ордер на арест президента России Владимира Путина, который выдал 17 марта Международный уголовный суд в Гааге, позволяет задержать его за пределами РФ и передать в суд. Об этом Генеральный прокурор Украины Андрей Костин 17 марта написал в Facebook.

По его словам, теперь российский президент имеет официальный статус подозреваемого в совершении международного преступления – незаконной депортации и перемещения украинских детей. Кроме Путина суд выписал ордер по этому обвинению уполномоченной по правам ребенка Марии Львой-Беловой.

«Мировые лидеры теперь будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров. Мир получил сигнал, что российский режим и его руководство и приспешники будут привлечены к ответственности.

Это историческое решение для Украины и всей системы международного права. Благодарен за него лично прокурору МУС Кариму Хану», – написал Костин.

Он отметил, что Офис Генпрокурора тесно сотрудничает с МУС по расследованию насильственной депортации детей из Украины и передал ему уже более 40 томов материалов. Всего ОГУ зафиксировал насильственный вывоз россиянами около 16 тыс. детей из Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областей, и реальная цифра может быть значительно больше.