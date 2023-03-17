Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского диктатора Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении министра в Twitter.

«Колеса правосудия вращаются: Я приветствую решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей», — написал он.

Министр подчеркнул, что международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления.