Турция по-прежнему не поддерживает вступление Швеции в НАТО, но готова продолжить обсуждать с ней этот процесс. Об этом заявил в пятницу турецкий президент Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Анкаре по итогам переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё.

«Мы не можем поддержать вступление в НАТО Швеции, поскольку они отказались экстрадировать 120 террористов. Мы продолжим вести с ними диалог по этому процессу, но он целиком и полностью зависит от шагов Стокгольма», — сказал Эрдоган.