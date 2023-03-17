Правящая парламентская партия Венгрии «Фидес» установила новую дату ратификации заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Как пишет издание HVG со ссылкой на свои источники, голосование по вопросу расширения Североатлантического альянса пройдет 31 марта.

Первоначально утвержденный график предусматривал голосование по вопросу вступления Швеции и Финляндии в НАТО на неделе с 20 марта, однако потом голосование было отложено на одну неделю.

Издание отмечает, что парламентарии объясняют причины отсрочек переговорами с Европейской комиссией, хотя ранее премьер-министр Виктор Орбан, заявлял, что власти Венгрии не связывают расширение НАТО с переговорами в Брюсселе по вопросам верховенства закона. В частности, по данным HVG, заместитель лидера фракции «Фидес» Дьёрдь Балла объяснил череду отсрочек голосования так: «Брюссель лжет как свинья».