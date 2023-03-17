Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО.

«Мы приняли решение начать в парламенте процесс ратификации заявки Финляндии на присоединение к НАТО», — цитирует его РИА Новости.

Эрдоган отметил, что Анкара увидела решительные шаги со стороны Хельсинки по выполнению обязательств, взятых перед ней для вступления в альянс.

Он ожидает завершения ратификации вступления Финляндии в НАТО до выборов (пройдут 14 мая).