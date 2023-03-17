17 марта состоялся телефонный разговор между министрами иностранных дел Азербайджана и Турции Джейхуном Байрамовым и Мевлютом Чавушоглу.

Согласно информации МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора министры обсудили вопросы двустороннего и регионального сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также актуальные вопросы в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по текущей ситуации в регионе и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.