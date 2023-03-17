Обострение отношений Азербайджана и Ирана открыло перспективу расширения в военно-технической сфере между Азербайджаном и Израилем. О том, как эти отношения будут развиваться, рассказал в интервью Minval.az израильский эксперт Юрий Бочаров.

— Несколько дней тому назад иранский военный самолет пролетал над границей с Азербайджаном в районе освобожденных территорий. МИД и МО Азербайджана сделали резкое заявление по инциденту. В условиях обострения в отношениях Азербайджана и Ирана можно ли ожидать военно-политическую поддержку со стороны Израиля?

— В последнее время мы видим постоянные провокации Ирана в отношении Азербайджана. Все это связано с явным недовольством независимой экономической политикой Азербайджана. Видимо, не имея, что предложить в экономическом плане, Иран выступает здесь в виде вымогателя и шантажиста, пытаясь «запугать» республику своей агрессивной риторикой и действиями. Хотя сегодня «запугать» республику явно никому не удастся, тем не менее шантажистам надо постоянно давать отпор на всех уровнях, что в принципе и происходит. В то же время Азербайджан должен быть готов к любому развитию событий. И как мы все понимаем, он к ним готовится и сам, и с помощью его «боевых» друзей.

Израиль и Азербайджана уже давно и плодотворно сотрудничают и по линии военно-промышленного комплекса, и по линии разведки и анализа текущей ситуации в регионе. Поэтому если в Баку придут к выводу, что в связи с обострением ситуации на границе с Ираном потребуется дополнительная помощь по всем направлениям сотрудничества, то, скорее всего, она будет предоставлена Израилем в полном объёме.

— Геополитическая обстановка вокруг Ирана обостряется и уже нет сомнений в том, что против Тегерана будут приняты какие-то действия. Ожидаете ли вы удары по Ирану со стороны Израиля? В целом как вы видите развитие дальнейшей обстановки?

— Израиль не может допустить создание ядерного оружия иранским режимом, который заявляет об отсутствии у Израиля права на существование. Поэтому все последние годы мы видим, как открытые, так и тайные попытки Израиля сорвать проект создания ядерного оружия Ираном. И естественно, в этом вопросе Израиль пойдет до конца, даже путем открытой конфронтации с Ираном. О серьезности намерений Израиля говорит и то, что в стране начата разработка программы по созданию военной экономики, то есть разработки условий жизнедеятельности страны в военное время. В последние месяцы Армия обороны Израиля совместно с ВМС США провела ряд военных учений, большая часть из которых была отведена отработке ударов авиации по целям, расположенным на большом расстоянии. При этом США заявляют об однозначной поддержке Израиля в этом вопросе. Ситуация с ядерной бомбой Ирана очень волнует и его арабских соседей, и в первую очередь Саудовскую Аравию, на базе которой США пытаются создать единый арабский блок для возможного военного противостояния с Ираном. Дойдет ли дело до открытых боевых действий, сказать трудно, в Израиле все еще надеются на дипломатическое решение конфликта, возможно, путем новых санкций, а может быть, и созданием новой геополитической реальности в регионе, что снизит накал страстей.

— В эти дни Китай смог усадить за стол переговоров и помирить Иран и Саудовскую Аравию. В Израиле естественно негативно отреагировали на это событие. Как вы видите Китай как нового геополитического игрока на Ближнем Востоке?

— Военное и экономическое противостояние России со странами ЕС и США привело к переформатированию практически всех энергопотоков, что создало для Китая уникальные возможности заявить о себе, как о более чем ведущем игроке на мировом поле и, в конце концов, «сбросить» в море гегемонию Америки. Естественно, что Китай в своей геополитике использует старую военную мудрость: «Враг моего врага-мой друг». Китай давно сотрудничает с Ираном, получает оттуда большой объём нефтепродуктов, и вкладывает там серьезные средства в инфраструктуру. Естественно, война в этом регионе ему явно не на руку, но он не может не учитывать геополитическую ситуацию, которую создают США и Израиль пытаясь создать единый арабский блок против Ирана. А так как на острие этого блока находится Саудовская Аравия, отсюда и все шаги Китая, подружить СА и Иран, чтобы продемонстрировать арабам как бы «мирный» иранский атом. Но дело в том, что на востоке уже хорошо изучили все коварство иранского режима и за возможную реальную дружбу там потребуют слишком много гарантий спокойствия и безопасности. Если Иран пойдет на это, то, возможно, это и приведет к снижению общей напряженности, если нет, военный вариант разрешения данного конфликта неизбежен.

Ниджат Гаджиев