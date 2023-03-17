В любом министерстве происходит смена руководящего лица, и новоприбывший работник, приступая к исполнению своих обязанностей, увольняет сотрудника, проработавшего там в течение долгого времени, заявил председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов сказал в ходе обсуждения Отчета о деятельности Кабинета министров в 2022 году на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

«Уволенный не допускал коррупции, не предавал государство. Причина в том, что он работал с другим министром или главой исполнительной власти. Этот человек ждет, что его продвинут, а происходит наоборот — его увольняют», — цитирует его АПА.