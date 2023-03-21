На фоне разрушительного землетрясения в Турции депутат Милли Меджлиса Вахид Ахмедов в ходе выступления заявил, что по имеющейся информации, у государства есть планы, согласно которым строящиеся здания не будут превышать девяти этажей, поскольку страна находится в сейсмической зоне.

Но с ограничением высоты задний не согласен архитектор, доктор искусствоведения, профессор Эльчин Алиев, отметивший в интервью Minval.az, что во всем мире, в том числе и в Баку, могут быть построены и 100, и 200-этажные здания:

— Во всяком случае, с точки зрения архитектуры и конструкций можно построить жилое здание хоть в середине океана, и оно будет стоять. Все упирается в финансовую составляющую этих построек. В Баку ограничить строительство высоких зданий можно в историческом центре. Но я бы не ограничивал. Это же красиво, когда стоит невысокое историческое здание и рядом современная 50-этажная архитектура. Вопрос не в том, что можно или нельзя. Я бы ставил вопрос не в плоскости этажности, а в плоскости качества строения. Главное – это, кто создатель. Нужны профессионалы, чтобы они входили в канву исторически сложившуюся, чтобы архитектура, создаваемая ими, мирно соседствовала с исторической и даже где-то дополняла ее, а не подавляла. А это уже вопрос мастерства архитектора. Профессиональный архитектор, обладающий необходимыми знаниями, любящий свою страну, сделает это корректно, правильно.

Культуры должна быть не только у архитектора, у общества в целом. Именно с этого начинается любовь к окружающим, любовь к стране, профессионализм, патриотизм. Не обладая профессиональной культурой, невозможно работать ни архитектором, ни медиком, ни водителем.

Но вернемся к вопросу ограничения этажности: ограничивать этажность зданий неправильно. Безопасность? Так она от количества этажей не зависит. Можно погибнуть и под обломками 2-этажного здания. А если привести в пример землетрясение в Турции, то, если помните, выстояли и 20-этажные дома. Безопасность здания зависит от качества проектирования, от профессионализма архитектора и конструктора. И кстати, у нас в последнее десятилетие в Азербайджане предъявляются очень жесткие требования к вопросу соблюдения безопасности строящихся зданий. Ни один архитектурный, конструктивный проект не одобряется, пока требования эти не будут соблюдены. Несколько лет назад был большой скандал между архитекторами и конструкторами, потому что наши местные конструкторы, перестраховываясь в угоду лучшим конструкциям здания, губят любые идеи архитекторов. Скажем, архитектор-фантазер проектирует нечто оригинальное, современное, но конструктор ее не пропускает.

Несколько лет назад в Германии я видел оригинальную консоль, выступающую на 12 метров и висящую в воздухе. Это была красота, современная архитектура. А нас такие вольности не позволяются – никакой свободы. А как же тогда проектировать большие залы, позвольте спросить? Никак! А все потому, что у нас в стране жесткие, я бы даже сказал, архаичные требования к конструкциям здания. Но с точки зрения обывателя это хорошо: наши здания выдержат достаточно сильные катаклизмы.

— В городе до сих пор много домов, не прошедших пробацию МЧС. Вы говорите о строгом контроле со стороны государства, а тем не менее, эти дома все еще стоят. И в них живут люди, много людей!

— К сожалению, это так. И я часто пишу и говорю об этом. Причиной всему – коррупция. Я архитектор, я проектировал здания, многие из которых построены, и здания эти, кстати, вообще не проходили никакой регистрации. Мне так и говорили: «Постройте дом сначала, а потом он пройдет все процедуры госрегистрации». Как видите, это то самое пресловутое «телефонное право», коррупция, так как у нас есть такие «чиновники-бизнесмены», чей бизнес коррелирует с занимаем постом. Фактически они являются монополистами в той области, в которой они работают. И это — позор нашего общества. И потому говорю: да, такие факты есть, но они встречаются все реже сегодня. Страна развивается хоть и медленно, но верно, и все факты строительства зданий без документов относятся к началу 2000-х годов. К счастью, сегодня такие нарушения уже встречаются крайне редко. В 2018 году произошли воистину революционные изменения в области законодательства касательно строительства новых зданий, и когда на должность Главы Комитета по градостроительству и архитектуре был назначен Самир Нуриев (ныне глава аппарата президента), были намного ужесточены требования, которые стали прозрачнее. И вот уже пять лет, как существует четкий порядок, который невозможно обойти.

— Землетрясение в Турции вызвало волну страха у жителей Азербайджана, многие вспомнили ноябрь миллениума – эту бурю можно было отследить в соцсетях.

— Да, в 2000-м году произошло страшное в нашей жизни, мы прошли через сильное землетрясение, но слава Богу без потерь. Но землетрясение может случиться в любой момент. У меня сохранилась огромная подборка газет того периода, в которых были опубликованы многочисленные интервью с Эльчином Халиловым – известным специалистом-сейсмологом, который во всех СМИ говорил о том, что в Баку будет землетрясение – очень страшное.

Помню, нас, архитекторов, тогда собирал в Госкомитете по градостроительству и архитектуре Аббас Алескеров, с нами проводилась серьезная работа, были открыты специальные курсы для ведущих архитекторов. Нам говорили тогда, что в ближайшее десятилетие в Азербайджане ожидается очень сильное землетрясение и случится оно в период от 2025 до 2028 гг. Поверьте, это нормально, когда случаются землетрясения, мы прекрасно знаем, в каком регионе мы живем. Но я хочу задать вопрос бывшему главе Исполнительной власти города Баку Гаджибале Абуталыбову: что сделало ведомство в те годы, чтобы подготовить город к будущему землетрясению? Абуталыбов много лет руководил ИВ и неоднократно слышал о предупреждении сейсмологов. Что он сделал?

Отмечу, что долгое время Баку не считался в СССР сейсмоопасной зоной. Наш город внесли в список сейсмоопасных только после страшного землетрясения в Ташкенте – и то по шкале 6-бальных толчков. А до статуса 9-бальной шкалы подняли после землетрясения 2000 года. И потому здания, составляющие 90% жилого и общественного фонда нашего города и построенные в то время, не отвечают никаким требования сейсмобезопасности. Не дай Бог случится землетрясение, которое будет продолжительностью 2-3 минуты, последствия будут страшными. Я считаю, что при главе государства должна быть создана комиссия по подготовке столицы к будущему землетрясению. Очень надеюсь, что Всевышний даст нам время, чтобы мы успели многое сделать, пусть даже в ущерб другим национальным проектам, так как после страшной трагедии в Турции во главе угла должен быть один-единственный главный проект: подготовка города к будущему землетрясению.

В Баку более сотни зданий в аварийном состоянии могут рухнуть в любую минуту и странно, что еще не рухнули. Я вам как архитектор говорю: я знаю очень много старых зданий в Баку, которые удивительным образом еще не разрушились, и в них живут люди. Я не говорю о «хрущевках» и новостройках, изживших свой эксплуатационный срок, я говорю о домах начала прошлого и конца позапрошлого века. Этим всем надо серьезно заниматься. Да, конечно же, работа делается, но делается очень мало. Мы видим, что в последние годы в Баку реставрируются здания, укрепляются конструкции, дворы, парадные. Я являюсь косвенным участником этих работ и вижу, как меняются у лестничных клеток их металлические основания, но это — мизер. А должна быть разработана большая госпрограмма, так как счет идет на месяцы. И, возможно, у нас уже не будет времени на разработку, хотя надеюсь, что все же время есть.

Депутат в своей речи упомянул о японских шарнирах, на которых держится здание, но при этом он очень плохо представляет себе среднестатистического азербайджанского бизнесмена, неуверенного в завтрашнем дне, и которому надо вложить деньги сегодня, чтобы вечером заработать. И его можно понять, так как нельзя быть уверенным в чем-то на 200%. Так вот этот бизнесмен, строя с затратами по минимуму, предлагает дешевые квартиры. А мы говорим о каких-то крутых конструкциях, которые значительно удорожают строительство.

Естественно, это удорожание сразу скажется на стоимости квадратных метров, что бизнесмену невыгодно, да и народу тоже, потому что денег таких нет. Ведь судя по количеству некачественных дешевых товаров, наводнивших азербайджанский рынок сбыта, у населения низкая покупательная способность. Деловые люди вынуждены строить бюджетные здания, не думая о дополнительных мерах по укреплению конструкций.

Момент, о котором тоже очень хочется сказать: государство утверждает очень хороший проект с точки зрения конструкции, но остается открытым вопрос контроля над качеством строительства. Это не до конца решается точно. Бизнесмен строит, но как? Какие материалы использует? Госконтроль есть, конечно же: в плане написано, что арматура 14 мм, измеряют – да, 14. Но 14-миллиметровая арматура бывает от разных производителей. Есть кустарная абшеронская, есть бакинская заводская, украинская, российская, иранская, и все они разного качества. Если застройщик приобрел 14-миллиметровую арматуру, но кустарную абшеронскую, к сожалению, никто его не поймает на этом. И эти моменты надо обязательно контролировать.

Я как архитектор, очень часто вижу кривые потолки, косые колонны, неправильную состыковку углов. 90% граждан, вселяющихся в новые квартиры, заново ремонтируют их, выравнивают стены и потолки. А всего этого могло бы не быть, если бы при строительстве присутствовал определенный контроль. Мало потребовать хороший проект, надо его проконтролировать.

К сожалению, мы – одна из немногих стран в мире, где не бывает общественного обсуждения проектов, где нет открытых архитектурных конкурсов, а ведь они в Азербайджане проводились – и при Ленине, и при Сталине. Сегодня же в свободном и независимом Азербайджане конкурсы эти не проводятся, хотя я знаю, почему.

За последние два года многие архитекторы вышли из состава Союза архитекторов, потому что сегодня эта организация не представляет специалистов, имеющихся в стране. А представляет только председателя, его близкое окружение. Мне 55 лет, я — автор десятка книг, по моим проектам построено множество домов, но я ни разу не удостоен награды от государства. 39 архитекторов два года назад собрались и решили утвердить Бакинскую ассоциацию архитекторов.

Четыре раза из минюста пришел отказ – абсолютно смешной и необоснованный. Причем, мы обратились в одну из ведущих юридических компаний, заведомо зная, что председатель Союза архитекторов будет лоббировать, чтобы нас не признали, как отдельную структуру. К сожалению, эта несправедливость продолжается и по сей день. Один из поводов для отказа минюста «Вы не указали юридический адрес». А мы не только указали юридический адрес, но и приложили купчую. Выходит, что отказы минюста – это заказ.

Затем сказали: «Вы неправильно указали фамилию». Четыре раза! И в итоге мы решили поднять вопрос глупых отказов регистрации общественных организации на уровне европейской комиссии.

— Вы заговорили о проектах будущего – 200-этажных домах, зданиях в центре моря. Но многие жители столицы очень скептически относятся к подобным новшествам. К примеру, к идее строительства моста через Каспийскую бухту. Особенно, если учесть коррупцию в сфере строительства, есть серьезные опасения за жизнь тысяч граждан.

— Дело в том, что хотим мы того или нет, город развивается. Появляется новая архитектура, диктуемая временем. Баку все время меняется, развивается, ему несколько тысяч лет. Представляете, сколько периодов архитектуры он прошел? Кроме того, хотелось бы, чтобы все решения, которые принимаются относительно будущего бакинской и азербайджанской архитектуры, гласно обсуждались, чтобы каждый специалист, каждый житель имел право высказать свое мнение.

Почему мы не можем обсуждать решения, которые касаются каждого жителя города? Почему не считаются с нашими голосами, ведь город принадлежит нам. И город наш уникален, он имеет свое архитектурное лицо. К сожалению, те многие десятилетия СССР, когда просто издевались над народом, когда постоянно менялись формации и общественный строй, это все отражалось на архитектуре. А, тем не менее, у нас был великий период «имперской архитектуры», есть брутальный конструктивизм 20-30-х годов, есть сталинская тоталитарная архитектура 40-60 годов, советский модернизм. Вы представляете, всех этих периодов архитектуры нет в Париже, нет в Дубаи, потому что весь тот тяжелый период, в котором мы проживали, отразился на архитектуре, и именно поэтому она уникальна. И потому я не согласен, когда Баку сравнивают с другими городами или высказывают желание, чтобы наш город «должен быть похож на». Баку уже строится по-новому. Я горд тем, что в нашем городе работают ведущие архитекторы из всех стран мира, они проектируют и строят Баку. Наш город превращается в один из центров мировой архитектуры, и я надеюсь, что эта новая архитектура будет качественная.

Яна Мадатова