Главы МИД Армении Арарат Мирзоян и министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 марта в Москве обсудят вопрос размещения миссии ЕС на границе с Азербайджаном.

Об этом в пятницу в парламенте заявил замглавы МИД республики Паруйр Ованнисян.

«Мы все знаем, что в отношении миссии ЕС у России — чувствительный подход, обсуждаем этот вопрос с нашими партнерами. Вы знаете, что скоро намечается визит министра иностранных дел в Москву, и этот вопрос обязательно будет обсуждаться», — отметил он.

Как отметил Ованнисян, Армения обсуждает этот вопрос также с соседним Ираном.