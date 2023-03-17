Комментируя выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на чрезвычайном саммите глав государств Организации Тюркских государств в Анкаре, МИД Армении опубликовал очередное заявление, полное лжи и клеветы, направленное на сокрытие провокаций, которые Армения совершала в течение 30-летнего периода оккупации против Азербайджана и азербайджанцев, и которые продолжаются в пост-конфликтный период и которые она может совершить в будущем. Об этом заявили в МИД Азербайджана.

Армения, за 30 лет оккупации целенаправленно разрушившая сотни наших городов и сел, исторических и религиозных памятников, разграбившая наши природные ресурсы, ставшая виновницей того, что около 4 тысяч наших граждан пропали без вести, продолжающая размещать мины на территории Азербайджана, отказывающаяся полностью вывести армянские вооруженные силы с азербайджанских территорий, нарушающая территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и свои обязательства в рамках трехстороннего заявления, препятствующая открытию Зангезурского коридора, совершившая этнические чистки против азербайджанского населения, совершенно необоснованно пытается представить требование Общины Западного Азербайджана о безопасном и достойном возвращении на родные земли как «территориальные претензии» и «подготовку к агрессии».

Кроме того, армянская сторона, которая целенаправленно изменила тысячи азербайджанских топонимов на территории Армении как с советских времён, так и с начала 1990-х годов, годами стирала следы Азербайджана, разрушала наши исторические памятники, тем самым арменизируя исторические земли Азербайджана, теперь лицемерно пытается выдать за нарушение международного права использование выражения Западный Азербайджан.

Армения, которая за почти 30 лет оккупации уничтожила 9 городов и сотни сел, провела этнические чистки против около 1 млн азербайджанцев, препятствует их возвращению в свои дома, не имеет морального права говорить о правах беженцев и вынужденных переселенцев.

Азербайджан начал предпринимать шаги по реинтеграции армянских жителей, проживающих на его территории. Азербайджан ведет диалог с армянскими жителями, и уже предложил провести следующую встречу в Баку. Армянская же сторона, напротив, категорически отвергает предложение Общины Западного Азербайджана о диалоге. Это говорит о том, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе, продолжает свою лицемерную политику.

Азербайджанская сторона предпримет все необходимые шаги в рамках международного права против любой провокации Армении.