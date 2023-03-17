Полный тезка действующего президента Турции 24-летний Реджеп Тайип Эрдоган подал документы для участия в парламентских выборах, которые пройдут 14 мая вместе с президентскими.

Об этом сообщила в пятницу телекомпания TGRT.

Эрдоган намерен баллотироваться на выборах в парламент от провинции Невшехир в центральной Турции. По его словам, он заручился широкой поддержкой местных жителей и в случае избрания намерен представлять в законодательном органе власти интересы молодежи.

Молодой человек поделился историей своего имени. «Я родился спустя три дня после того, как наш нынешний президент был посажен в тюрьму за то, что прочитал стихотворение. Мой отец, который очень любит нашего президента, в знак солидарности с ним дал мне имя Реджеп Тайип», — рассказал он.

Эрдоган в бытность мэром Стамбула в 1997 году процитировал на митинге стихотворение местного поэта: «Минареты — наши штыки, купола — наши шлемы, мечети — наши казармы». Власти усмотрели в словах Эрдогана угрозу светским основам государства, он был приговорен к 4 месяцам лишения свободы.