В эти дни столицу России посетил с официальным визитом президент Сирии Башар Асад. Итоги данного визита так и остались нераскрытыми. Единственное, что известно, это то, что президент Сирии заявил о готовности встретиться с президентом Турции «только после вывода турецких войск из Сирии». То есть не скоро.

Однако реальная ситуация обязывает Сирию позаботиться о своей судьбе из-за российско-украинского конфликта. Российская сторона может говорить что угодно, однако санкции, введенные против нее, а с другой стороны, военно-техническая, а также финансовая помощь, оказываемая Украине, говорят о том, что положение развивается не в пользу Москвы.

Нужно отметить, что ситуация в самой Сирии не из лучших. В Дамаске понимают, что проигрыш России или ее ослабление в том или ином виде может привести к фатальным исходам и для Сирии. Тут, как говорится, Москва, Дамаск и Тегеран сидят в одной лодке и, если лодка потонет, то на дно уйдут все, хочет того Башар Асад или нет. При этом он понимает, что геополитическая ситуация вокруг Ирана тоже развивается в неблагоприятном ключе.

В этих условиях президенту Сирии, скорее всего, нужно прощупать почву в Москве и понять, насколько «все идет по плану» Кремля. За помпезными заявлениями и победными дифирамбами в реальности стоит достаточно туманная перспектива.

Говоря о визите Башара Асада в Москву эксперт по Ближнему Востоку, автор телеграмм-канала Matveev: remarks of an orientalist Игорь Матвеев сказал, что обе стороны считают этот визит комплексным, потому что повестка дня в отношениях очень широкая.

«Она включает и политические вопросы, и поиск модальности мирного урегулирования сирийского конфликта. Это очень важный аспект сирийского урегулирования. Дальше идут экономические вопросы, вопросы безопасности и гуманитарной сферы. По мнению Дамаска, визит может стать серьезным толчком для расширения и ускорения процесса экономического восстановления Сирии. Для снижения напряжения на Ближнем Востоке в целом, но опять же нужно сказать, что все затрагиваемые вопросы связаны между собой», — сказал эксперт.

По его словам, ситуация в Сирии влияет на всю геополитическую ситуацию в регионе Ближнего Востока.

«Если в Сирии происходит усиление напряженности, то сразу же происходит усиление напряженности в регионе и, наоборот», — добавил он.

Аналитик также сказал, что еще одна характеристика визита заключается в том, что он необычен и является указывающей путь вехой в двухсторонних отношениях.

«Кроме того, сейчас в Сирии запускается экономическая программа «открытых дверей» для иностранных инвесторов, в том числе и для арабских стран Ближнего Востока. Одним из краеугольных тем данного визита является нормализация отношений между Сирией и Турцией. В этом смысле весь регион ждет итогов от этого визита. Со своей стороны, отмечу, что визит совершается в исторический момент перехода от однополярного к многополярному миру, когда страны юга устали от неравноправного распределения труда, от указки развитых стран Запада и диктовки ими условий», — резюмировал он.

Аналитик отметил о том, что сирийская сторона возлагает большие надежды на данный визит и сирийского президента сопровождала большая делегация.

«Башара Асада сопровождали пять министров и все ключевые фигуры бюрократического аппарата Сирии, что говорит о том, что надежды у сирийской стороны большие. Причем у них большие надежды на нормализацию отношений с Турцией, и это соответствует национальным интересам Сирии, однако здесь все согласны во мнении, что это достаточно сложный процесс и он продолжается ни один месяц»,- добавил он.

Аналитик добавил, что в декабре прошлого состоялась встреча между министрами обороны трех стран в Москве в декабре прошлого года.

«Процесс развивается и конечно, здесь все сходятся во мнении, что нормализация должна соответствовать интересам всех сторон. Только после этого можно будет провести встречу между лидерами Сирии и Турции. Если получится договориться при активном участии российской дипломатии, то в принципе такая встреча возможна уже в этом году. Позиция России заключается в том, чтобы при нормализации отношений Дамаска и Анкары учесть интересы и других стран, в том числе России и Ирана на территории Сирии. Все эти проблемы за раз не решить, нужен ряд встреч контактных групп России, Турции и Ирана, и нужны обсуждения по широкому спектру возможностей», — резюмировал он.

Ниджат Гаджиев