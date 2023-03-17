Министр обороны России Сергей Шойгу представил к государственным наградам пилотов Су-27, сбивших американский беспилотник MQ-9 Reaper, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.

Как отмечается в сообщении, министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу представил к награждению государственными наградами летчиков самолетов Су-27, «предотвративших нарушение американским беспилотным летательным аппаратом MQ-9 границ района временного режима использования воздушного пространства».