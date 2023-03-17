Сдан в эксплуатацию таможенный пост «Ханоба» Северного территориального Главного таможенного управления, расположенный на границе с Российской Федерацией.

В церемонии открытия таможенного поста приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, вице-премьер России Алексей Оверчук, председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров и другие официальные лица. Перед этим делегация посетила таможенные посты «Самур» и «Яраг-Газмалар», передает АПА.

Таможенный пост «Ханоба» будет способствовать более быстрой транспортировке грузов по транспортному коридору Север-Юг, упрощению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей Азербайджана, в частности, полному устранению очередей, возникающих на азербайджано-российской границе.