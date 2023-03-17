Изменение климата, сокращение запасов поверхностных вод, поступающих в основном из соседних стран, с другой стороны, увеличение численности населения, развитие экономики страны, в том числе сельского хозяйства, расширение сельскохозяйственных угодий, сетей орошения и питьевого водоснабжения в конечном итоге сделали проблему водной безопасности одной из самых актуальных.

Об этом заявил сегодня премьер-министр Азербайджана Али Асадов во время представления в Милли Меджлисе отчета о деятельности кабинета министров в 2022 году, передает АПА.

Премьер-министр отметил, что по поручению президента обеспечение планомерного, оптимального и эффективного использования водных ресурсов и решение возникших проблем в водном хозяйстве является одной из самых серьезных задач, стоящих перед правительством.

«Принимаются необходимые меры по улучшению существующей инфраструктуры, минимизации потерь воды, проведению институциональных, структурных реформ в учреждениях, осуществляющих деятельность в водной сфере, совершенствованию соответствующих законодательных и нормативных правовых актов. При всем этом основная задача — максимально рационально использовать воду. Это касается всех потребителей воды. Вода — это богатство, и долг каждого из нас — беречь ее».