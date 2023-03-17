Россия и Турция ведут консультации по вопросам заправки российских самолетов в аэропортах республики, при этом проблем с наземным обслуживанием самолетов нет. Российские авиакомпании штатно выполняют рейсы в Турцию.

Об этом говорится в сообщении Минтранса РФ.

«Рейсы российских авиакомпаний в Турецкую Республику выполняются в штатном режиме. Минтрансом России проводятся консультации с турецкой стороной по отдельным вопросам топливного обеспечения российских самолетов. Проблем с наземным обслуживанием в аэропортах Турции для бортов российских авиакомпании нет», — сообщили в пресс-службе.