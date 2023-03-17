Подписан меморандум о взаимопонимании о побратимстве между сербским городом Нови-Пазар и азербайджанским городом Шуша.

Документ был подписан с сербской стороны мэром города Нови-Пазар, с азербайджанской стороны — специальным представителем Президента Азербайджана по городу Шуша Айдыном Керимовым, передает АПА.

После подписания меморандума о взаимопонимании о побратимстве городов Шуша и Нови-Пазар стороны подарили друг другу ценные образцы, отражающие историю, культуру городов Шуша и Нови-Пазар и являющиеся символами этих городов.