Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к водителям в преддверии праздничных дней.

Как сообщили в управлении, в связи с праздником Новруз ожидается значительное увеличение транспортного потока из столицы в регионы, а также в обратном направлении.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий и обеспечения беспрепятственного и безопасного движения на дорогах Главное управление государственной дорожной полиции перейдет на усиленный режим работы:

«Просим водителей, которые готовятся в дальние поездки, обратить внимание на техническое состояние своих транспортных средств, отдавать предпочтение управлению автомобилем в светлое время суток, пользоваться ремнями безопасности во время движения.

Водителям следует выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и погодными условиями, не нарушать правила дорожного движения, не садиться за руль в состоянии усталости и недосыпа», — говорится в сообщении.