В настоящее время ведется работа по изданию учебников «талышский язык», «сахурский язык», «хыналыгский язык» для I-IV классов и «хапутский язык» для I класса.

Об этом говорится в отчете о деятельности Кабинета министров в 2022 году, сообщает Report.

В отчете отмечается, что на 2022-2023 учебный год 21,7 тыс. экземпляров учебников азербайджанского языка и литературы для I-XI классов были доставлены учащимся общеобразовательных школ Грузии с азербайджанским языком обучения. В то же время 1,5 тыс. экземпляров учебников, поступивших от Министерства науки и образования Грузии по запросу школ с грузинским языком обучения в нашей стране, были переданы в их пользование.

Для I-IV классов общеобразовательных учреждений разработаны учебные комплекты по предмету «Язык национальных меньшинств».