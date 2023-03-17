Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20-22 марта, сообщает Кремль.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР обсудят на предстоящих переговорах расширение сотрудничества на международной арене.

«Запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Состоится подписание ряда важных двусторонних документов», — говорится в сообщении.

Визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание, заявили в МИД КНР.

Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.

Во время визита Си Цзиньпина в Россию стороны проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.