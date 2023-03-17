Председатель КНР Си Цзиньпин посетит с визитом Россию 20-22 марта, сообщает Кремль.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР обсудят на предстоящих переговорах расширение сотрудничества на международной арене.
«Запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.
Состоится подписание ряда важных двусторонних документов», — говорится в сообщении.
Визит Си Цзиньпина в Россию придаст новый импульс развитию отношений двух стран, еще больше укрепит взаимное доверие и взаимопонимание, заявили в МИД КНР.
Си Цзиньпин проведет с Путиным углубленный обмен мнениями по двусторонним отношениям, международным и региональным вопросам.
Во время визита Си Цзиньпина в Россию стороны проведут переговоры на основе принципов неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны, Китай будет придерживаться объективной позиции по Украине и играть конструктивную роль в продвижении переговоров.
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