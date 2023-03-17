Минное загрязнение в Карабахе блокирует экономическое развитие и препятствует безопасному возвращению перемещенных лиц. Об этом заявили в посольстве США в связи с гибелью 16 марта двух мирных жителей в результате взрыва мины в Агдамском районе Азербайджана.

«Посольство США выражает соболезнования членам семей погибших в результате взрыва мины в Агдамском районе. Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы в районе, затронутом конфликтом, продолжают убивать и калечить мирных жителей», — сказали в диппредставительстве агентству «Тренд».

В посольстве отметили, что США поддерживают усилия по гуманитарному разминированию.

«Для содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты с ноября 2021 года выделили 2,5 миллиона долларов на гуманитарное разминирование в районах, затронутых конфликтом», — сказали в посольстве США.

16 марта двое жителей села Юсифджанлы Агдамского района погибли в результате взрыва мины. Исраил Ибрагим оглу Гасанов (1999 г.р.) и Амид Гусейн оглу Гасанов (1987 г.р.) подорвались на мине во время выпаса скота.