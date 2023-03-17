Россия потеряет военное влияние в странах ОДКБ, поскольку передислоцировала оттуда свои силы для войны против Украины, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Как пишут аналитики, 16 марта Пашинян заявил, что Армения должна будет обратиться в Совбез ООН, если РФ не сможет поддерживать в регионе перемирие, которое было установлено договором от 9 ноября 2020 года.

«Российские миротворческие силы в Карабахе, скорее всего, недостаточны. Ведь в марте 2022 года Москва передислоцировала подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — единственной специальной миротворческой бригады России — из Карабаха в Украину», — говорится в отчете.

В ISW напоминают, что в июне 2022 года в украинском Генштабе отчитались о том, что ВСУ нанесли серьезные потери 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде РФ, уничтожив около 800 и ранив около 400 бойцов из 1 800 единиц личного состава бригады, что находились в Украине.

«Москва потеряет военное влияние в странах ОДКБ и Грузии, поскольку перебросила элементы постоянно дислоцированных российских сил со своих баз в Кыргызстане, оккупированной Абхазии и Южной Осетии и Таджикистане для войны против Украины», — добавили специалисты.