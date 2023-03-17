Председатель Халк Маслахаты (Народного Совета) Туркменистана, экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов на саммите Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре предложил выдвинуть президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира. Об этом пишет газета «Нейтральный Туркменистан».

Бердымухамедов отметил, что уже 22 года близко знаком с Эрдоганом, «который является выдающейся личностью и политическим деятелем мирового уровня». По его словам, лидер Турции «проводит большую работу для обеспечения мирной жизни не только своего народа, но и всех мусульманских народов».

«Исходя из этого, предлагается выдвинуть президента Турецкой Республики на Нобелевскую премию мира, и мы полностью поддерживаем все соответствующие предложения. Он является руководителем, достойным этой международной премии», — заявил экс-глава Туркмении.