Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку до 3,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что, по прогнозам, инфляция будет оставаться слишком высокой в ​​течение ещё долгого времени.