Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку до 3,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что, по прогнозам, инфляция будет оставаться слишком высокой в течение ещё долгого времени.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил базовую ставку до 3,5% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что, по прогнозам, инфляция будет оставаться слишком высокой в течение ещё долгого времени.
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