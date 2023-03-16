Около двух десятков самолетов Boeing и Airbus российских и белорусских авиакомпаний запретили заправлять и обслуживать в Турции.

Речь идет в том числе о чартерных воздушных судах, произведенных в любой стране и состоящих как минимум на 25% из американских запчастей. Такое решение было принято министерством таможни и торговли Турции после письма Управления промышленности и безопасности минторга США.

С 16 марта российские самолеты, которые вылетают из Турции, будут приземляться на дозаправку в Сочи. Турецким бортам запретили покупать топливо компаний «Лукойл» и «Газпром», находящихся под санкциями.