Страны Организации тюркских государств — одни из тех наших друзей, кто разделил наше горе после бедствия, кто раньше всех откликнулся на призыв о помощи и перешел к действию.

Об этом заявил президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге для местных и иностранных журналистов по итогам Чрезвычайного Саммита глав государств Организации тюркских государств. Его слова приводит «Азертадж».

«Страны-члены организации без промедления направили в Турцию свой персонал для осуществления деятельности в широкой сфере от поисково-спасательных работ до оказания медицинских услуг и гуманитарной помощи. Наши братья, оказавшие как финансовую, так и материальную помощь, вели большую работу, чтобы обеспечить потребности нашего народа. Создав полевые госпитали в регионе, они помогли залечить наши раны. Нашим гражданам оказали помощь, отправив сюда палатки. Выражаю сердечную признательность дружественным и братским народам стран-членов нашей организации, которые в трудные дни были вместе с нами», — сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган.