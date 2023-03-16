Мы договорились о развитии Среднего коридора, который уже стал надежной альтернативой.

С данным заявлением выступил сегодня лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции, состоявшейся после внеочередного саммита Организации тюркских государств.

Президент добавил, что прошли обсуждения по существующему и потенциальному сотрудничеству в сфере энергетической безопасности.

«Мы также обсудили региональные и глобальные вопросы. Растет международное признание Организации тюркских государств», — отметил Эрдоган.