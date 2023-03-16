16 марта завершился визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию.

В аэропорту Эсенбога Анкары в честь главы государства был выстроен почетный караул, сообщает «Азертадж».

Президента Ильхама Алиева провожали официальные лица.