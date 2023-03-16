Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям решительно протестует и осуждает принятую 15 марта Европарламентом резолюцию по отношениям Европейского союза с Азербайджаном. Об этом говорится в заявлении Милли Меджлиса.

В заявлении отмечается, что текст резолюции не только состоит из вводящих в заблуждение комментариев Европарламента по отношению к Азербайджану по вопросам прав человека, основных свобод и другим вопросам, но, к сожалению, в то же время намеренно игнорирует усилия Азербайджана по достижению мира, провоцирует реваншистские силы в Армении и в целом на Южном Кавказе, состоит из лжи и оскорбительной риторики, направленной на дестабилизацию ситуации в Карабахском экономическом районе Азербайджана: «Европарламент не только не смог предотвратить принятие этой резолюции, которая нанесла ущерб его репутации, но и стал инструментом сил, пытающихся реализовать свои гнусные планы в регионе Южного Кавказа посредством хаоса и войны. И это вызывает глубокое разочарование и гнев».

Было отмечено, что в резолюции ставится под сомнение территориальная целостность Азербайджана, что является полным неуважением как к международному праву, так и к самому уставу этой структуры: «Самое главное, что принятие документа в такой форме, несомненно, является явным показателем того, что он исходит от Армении и армянской диаспоры, которые стали раковой опухолью Европы. Невыносимая вонь коррупции, ненависть к нашей стране, к ее истории и боли, вызванной почти 30-летней оккупацией 20% ее международно-признанных территорий, этнические чистки, Ходжалинский геноцид, судьбы более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, полностью разрушенные города и села, безразличие к разрушенному историческому, культурному и религиозному наследию проявляются в резолюции во всей ее наготе. С большим энтузиазмом повторяющиеся армянские сказки о закрытии Лачынской дороги и о «гуманитарной катастрофе» показывают, насколько безответственны и предвзяты депутаты Европарламента».

Однако Комитет Национального собрания по международным отношениям и межпарламентским связям считает необходимым отметить позицию, высказанную комиссаром Европейского союза по соседству и расширению Оливером Вархели в ходе обсуждения резолюции. Еврокомиссар сумел продемонстрировать сбалансированный подход к оценке событий, происходящих в регионе.

«Несмотря на невероятное давление со стороны предвзятых депутатов, он высоко оценил роль Азербайджана как надежного партнера ЕС. Комитет Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям призывает европейских парламентариев пересмотреть свое решение, не подливать масла в огонь, не подпитывать реваншистские силы, вести конструктивный диалог, основанный на взаимном уважении и взаимопонимании», — подчеркивается в заявлении.