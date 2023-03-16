Грузооборот между Дагестаном и Азербайджаном по железной дороге вырос в два раза после снятия ограничений движения поездов в ночное время. Грузы отправляются в ближневосточные страны, сообщил ТАСС начальник филиала ОАО «РЖД» — махачкалинского агентства фирменного транспортного обслуживания Арсен Уруджев на площадке агропромышленного форума «ДагАгроКаспий», который проходит в Каспийске.

Ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона сообщали, что с августа 2022 года Национальным антитеррористическим комитетом (НАК) России было снято ограничение движения поездов в темное время суток на территории Дагестана, введенное в 2011 году в целях безопасности.

«Отмена ограничений движения поездов помогла нам увеличить объемы грузооборота, которые идут из центральной России через Республику Дагестан в республику Азербайджан, далее в республику Иран и в другие страны, которые граничат с этой республикой. Это позволило увеличить практически на 50% обьем перевозимых грузов», — сказал Уруджев.