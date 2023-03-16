Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию в связи с гибелью 16 марта двух мирных жителей в результате подрыва на мине на территории освобожденного от армянской оккупации поселка Юсифджанлы в Агдамском районе.

В сообщении отмечается, что таким образом, после окончания 44-дневной Отечественной войны 2020 года и до сегодняшнего дня на минах подорвались 286 человек, 48 из которых погибли.

«Разрыв мины в Агдаме еще раз показывает, что главная цель Армении, не предоставившей Азербайджану достоверные и точные карты минных полей, продолжающей военную деятельность, транспортировку и установку мин на азербайджанской территории, грубо нарушающей пункт 6 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, заключается в препятствовании широкомасштабным восстановительным работам, возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях», — говорится в сообщении.

Эти шаги Армении продолжают оставаться главным препятствием на пути достижения мира, безопасности и сотрудничества в регионе, указали в МИД Азербайджана.

«Призываем мировое сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией ее международных обязательств, в том числе на политику целенаправленной установки мин, и потребовать от нее выполнения взятых на себя обязательств перед международным правом», — говорится в сообщении.