По разным причинам из рядов партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) исключены 38 человек за подрыв репутации партии.

Решение об этом принято на сегодняшнем заседании правления партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), проведенном в формате видеоконференции.

Отмечено, что были рассмотрены представления районных (городских) организаций ПЕА относительно лиц, предложенных к исключению из состава партии «Ени Азербайджан». Свое мнение по данному вопросу высказали члены правления ПЕА Эльдар Ибрагимов, Амин Исмаилов, Рашад Махмудов, Мубариз Гурбанлы и Айнур Софиева.