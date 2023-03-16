«Все обязательства нашей стороны четко прописаны, и прописаны они трехсторонним заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении. Просто нужно открыть этот документ и посмотреть, какие обязательства несет наша сторона, а какие нет — все», — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что Россия является «гарантом безопасности» Карабаха (здесь и далее имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим.Минвала).

Она заявила, что российские миротворцы «делают все от них зависящее, чтобы не допустить эскалации и стабилизировать обстановку «на земле»».

«Мы рассматриваем высказывания армянского руководства как продолжение линии, которая была взята на саммите в Праге в октябре 2022 года под эгидой ЕС. Оставляем на совести руководства Армении попытки возложить на третьи страны ответственность за судьбу Карабаха», — заявила Захарова.