Президент Франции Эмманюэль Макрон решил провести проект пенсионной реформы без голосования в Национальном собрании на основе ст. 49 Конституции Франции. Об этом сообщил в четверг телеканал BFM со ссылкой на собственные источники.

По утверждению телеканала, решение принято президентом в связи с неуверенностью властей в том, что проект пенсионной реформы, предусматривающей повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет, соберет достаточное количество голосов в нижней палате парламента.