Саудовская Аравия и Иран договорились не вступать в военное противостояние друг с другом, а также не осуществлять разведывательную деятельность, направленную против интересов двух стран, об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленного представителя королевства.

«Обе страны взяли на себя обязательство в области обороны и безопасности, чтобы избежать военной агрессии против друг друга и осуществления разведывательной деятельности», — приводит телеканал слова чиновника. Он также заявил, что Саудовская Аравия и Иран пришли к общему пониманию относительно урегулирования конфликта в Йемене.

Собеседник телеканала не стал называть детали договоренностей, отметив лишь то, что Эр-Рияд и Тегеран не обсуждали проблему восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Саудовская Аравия также обязалась не предоставлять свою территорию третьим странам для нападения на Иран.

«В соответствии с соглашением, саудовская территория не будет использоваться для военных операций против Ирана», — приводит телеканал слова чиновника.