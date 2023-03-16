Распространена совместная декларация лидеров стран ОТГ по итогам саммита Организации тюркских государств в Анкаре.

В Анкаринской декларации, состоящей из 16 пунктов, подчеркивается, что встреча на высшем уровне будет полезна для ОТГ.

Землетрясение на юго-востоке Турции широко освещено в декларации, лидеры выразили солидарность с народом и правительством Турции в восстановительных работах после землетрясения.

Кроме того, они высоко оценили работу поисково-спасательных групп из государств-членов и — наблюдателей организации, а также со всего мира.

Лидеры ОТГ подтвердили уверенность в успехе предстоящих парламентских и президентских выборов в Казахстане, Туркменистане и Турции, референдума в Узбекистане.

Они также поблагодарили Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за его сильный вклад в единство и солидарность, безопасность и благополучие тюркского мира, сильное лидерство в укреплении духа единства и пожелали ему успехов на предстоящих выборах.