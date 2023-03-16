В Анкаре по инициативе президента Азербайджана проходит внеочередной саммит Oрганизации тюркских государств (ОТГ). Это первый саммит в текущем году, он посвящен обсуждению всех злободневных вопросов и перспектив развития организации в 2023 году.

О саммите ОТГ рассказал в интервью Minval.az заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Бабур Усманов.

— Как вы оцениваете работу саммита ОТГ в Анкаре? Какие перспективы открывает эта организация для тюркских государств?

— 16 марта 2023 года в Анкаре по предложению Азербайджана состоялся Внеочередной саммит глав государств ОТГ, посвященной теме «Управление чрезвычайными ситуациями и гуманитарная помощь». Саммит примечателен тем, что впервые главы тюркских стран собрались на площадке высшего уровня, чтобы обсудить вопросы, связанные с развитием сотрудничества в борьбе со стихийными бедствиями и их последствиями.

На саммите, проведенном в знак солидарности с Турцией в связи с пережитыми сильными землетрясениями в юго-восточных регионах, лидеры стран проработали механизмы многостороннего сотрудничества и координации в рамках ОТГ в борьбе с чрезвычайными ситуациями. Это важно, чтобы не допустить повторения подобных бедствий в других странах, быть готовыми к сложным ситуациям. Как известно, государства-члены и наблюдатели ОТГ проявили большую солидарность и протянули руку помощи Турции в этот трудный период, отправили поисково-спасательные отряды и гуманитарную помощь. Страны ОТГ всецело разделяют принцип, что сила тюркских государств в их единстве. Землетрясение в Турции побудило страны к установлению более тесных связей, и саммит в Анкаре ярко высветил данную тенденцию.

Турция сегодня переживает большое горе. Поддержка, оказанная стране на фоне последствий разрушительных февральских землетрясений, важна и неоценима. Узбекистан как стратегический партнер, братская страна и член ОТГ не остался в стороне и проявил солидарность с Турцией. Наша страна внесла свой вклад в преодоление последствий катастрофы, произошедших в юго-восточных провинциях Турции.

В зоне катастрофы отработали наши поисково-спасательный и мобильный медицинский отряды, пострадавшим направлено несколько партий гуманитарной помощи. Узбекские спасатели (100 чел.) за две недели извлекли из-под обломков зданий 18 человек живыми и более 190 тел погибших. Также медицинский отряд Минобороны Узбекистана (из 71 чел.) оказал посильную помощь в общей сложности 3860 гражданам, из которых 1795 мужчин, 1177 женщин и 888 детей. Кроме того, в Ташкенте организованы пункты сбора критически необходимых товаров для пострадавших от землетрясений Торгово-промышленной палатой Узбекистана совместно с Фондом «Молодёжь – наше будущее» и при поддержке турецких компаний.

На сегодняшний день в Турцию отправлено 25 фур с необходимыми товарами. Также направлено 6 партий гуманитарного груза – медикаменты, одеяла, палатки и другие средства первой необходимости. При этом наша страна готова и далее оказывать необходимую помощь в преодолении последствий разрушительных землетрясений. Сегодня же, в рамках Саммита президент Узбекистана выдвинул важную инициативу по созданию Платформы системного сотрудничества в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий с внедрением конкретных механизмов реализации. В частности, Узбекистан считает необходимым скорейшую разработку в рамках организации многостороннего соглашения, направленного на предотвращение природных стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, высказано предложение по необходимости существенной активизации партнерских связей между нашими министерствами и ведомствами по чрезвычайным ситуациям и подготовке совместной программы действий по самым приоритетным направлениям. Также, выдвинута инициатива по внедрению механизмов тесного взаимодействия и поддержки в преодолении социальных и экономических проблем во время непредвиденных тяжелых испытаний. Речь идет о беспрепятственной доставке продовольствия и строительных материалов, запуске проектов кооперации, направленных на восстановление промышленности. Ташкент считает возможным привлечь в эти проекты и первые финансовые ресурсы официально учреждаемого сегодня Тюркского инвестиционного фонда.

Что касается перспектив развития ОТГ, то необходимо отметить, что у организации громадный потенциал и его реализация будет зависеть от того, на какие конкретно механизмы и инструменты будут опираться тюркские государства для достижения стратегических приоритетов, обозначенных в концепции «Тюркское видение – 2040», принятой на Стамбульском саммите в 2021 году.

На фоне геополитических процессов, большие перспективы открываются для сотрудничества тюркских государств, в том числе в энергетической сфере. Уже реализуются такие крупные энергетические проекты, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Трансанатолийский газопровод (TANAP). Кроме того, важно сотрудничество в транспортной и логистической сферах, что повысит продуктивность «Срединного коридора». Другой важной инициативой на пространстве ОТГ является созданный на саммите в Самарканде Тюркский инвестиционный фонд. В этой связи, как неоднократно указывал Шавкат Мирзиёев, приоритетом государств ОТГ должен стать поиск новых возможностей для активного развития и расширения торгово-экономического сотрудничества. Конъюнктура, складывающаяся на мировых рынках, требует укрепления экономического фундамента организации – увеличения взаимной торговли, углубления технологического партнерства, поддержки крупных инфраструктурных проектов, инвестиционных обменов в быстро растущих секторах и перспективных направлениях.

— За 2022 год лидеры тюркских государств несколько раз провели встречи и был достигнут ряд прорывных соглашений по экономическому и политическому взаимодействию. Ожидаете ли вы, что данный формат увеличит свои экономические и политические возможности и на каком-то этапе превратится в интеграционный проект?

— Безусловно, встречи на высшем уровне играют важную роль в развитии ОТГ. Твердая политическая поддержка глав государств по продвижению развития всесторонних связей между тюркскими странами является важным аспектом, гарантирующим постоянное наполнение повестки сотрудничества новыми «прорывными» направлениями.

В этой связи хотелось бы отметить, что усилиями лидеров наших стран ОТГ за короткое время стала авторитетной организацией эффективного и открытого многостороннего сотрудничества. Как уникальный в своем роде институт, организация усиливает взаимодействие стран по различным направлениям и координирует в целом вопросы развития сотрудничества в тюркском мире. В настоящее время продолжается активная работа по углублению тюркской интеграции, формируется новая интеграционная повестка.

Главная цель ОТГ – укрепление доверия и многоплановых связей между братскими странами, развитие взаимодействия в торговле, экономике, энергетике, туризме, транспортной и культурно-гуманитарной сферах, координация усилий по обеспечению мира и безопасности в регионе.

За последние годы сотрудничество между странами ОТГ приобрело более прагматичный и содержательный характер. Если на первых этапах ключевое значение придавалось активизации культурно-гуманитарных связей, то к настоящему времени на передний план вышли вопросы укрепления торгово-экономических и инвестиционных связей, а также развития трансконтинентальных транзитных коридоров. Участниками объединения создана солидная институциональная архитектура. Учреждены Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) и Тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Парламентская ассамблея тюркоязычных государств (ТюркПА), деятельность которой направлена на развитие межпарламентского сотрудничества.

Вместе с тем, необходимо отметить, что тюркская интеграция – это не только возрождение культурно-гуманитарных связей между близкими родственными народами, но и перспективное направление внешнеэкономической и внешнеполитической активности для всех членов объединения. Анализируя деятельность и стратегические планы развития ОТГ, можно выделить некоторые перспективные направления, по которым страны будут расширять и углублять взаимодействие.

Во-первых, интенсификация торгово-экономических связей. В целях дальнейшей активизации экономического взаимодействия намечено: 1) широкое использование потенциала таких существующих и новых институтов в рамках ОТГ, как Тюркская торгово-промышленная палата и Тюркский инвестиционный фонд; 2) открытие «Тюркских торговых домов» в разных городах стран ОТГ на принципах государственно-частного партнёрства для предоставления бизнес-сообществам возможности продвижения национальной продукции и поддержки их выхода на новые рынки.

Во-вторых, формирование межрегиональной разветвлённой транспортно-коммуникационной системы. В данном направлении предусмотрена разработка специальной программы по улучшению транспортного сообщения между тюркскими государствами для: а) гармонизации региональной транспортной политики и технических стандартов, связанных с грузоперевозками; б) выявлению факторов, замедляющих трансграничный поток товаров; в) формулированию основ взаимовыгодной тарифной политики на перевозки грузов.

В-третьих, укрепление взаимодействия в энергетической сфере. Рабочая группа OTГ по энергетике планирует изучение возможности сотрудничества тюркских стран в этой области посредством: 1) обмена опытом в области повышения энергоэффективности и передовых энерготехнологий; 2) продвижения вопросов энергетической безопасности; 3) диверсификации энергетических маршрутов и совершенствования внутрирегиональных энергетических связей.

В-четвёртых, консолидация усилий в области цифровизации и высоких технологий. Для развития инфраструктуры ИКТ, повышения качества системы электронного правительства и продвижения цифровизации на пространстве ОТГ предусмотрено создание различных перспективных механизмов сотрудничества.

В-пятых, улучшение координации мер в области обеспечения продовольственной безопасности. В свете наблюдаемых продовольственных кризисов и стремительного роста цен на продукты питания в мире страны ОТГ намереваются: а) наращивать сотрудничество в сельскохозяйственной, животноводческой сферах на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации, б) создать «зелёные коридоры» продвижения продовольственных товаров, в) расширить обмен опытом и знаниями посредством проведения семинаров, агрофорумов и совместных научных исследований и др.

Сегодня тюркское сообщество утверждается в роли одного из локомотивов интеграционных процессов во всей Евразии. В последние годы страны ОТГ, расположенные географически на достаточно широком и стратегически важном пространстве, создали качественно новую модель регионального взаимодействия. Подтверждением этому служит принятие лидерами стран ОТГ стратегических документов «Видение Тюркского мира – 2040», «Стратегии Организации на 2022-2026 гг.» и целого ряда решений по дальнейшему реформированию деятельности структуры с серьёзной интеграционной повесткой.

— Азербайджан сейчас предпринимает значимые усилия для того, чтобы транзитные возможности тюркских государств были расширены. Для принимаются новые законы и упрощаются таможенные законы. Какие меры предпринимаются в странах Центральной Азии?

— Мы знаем, какое приоритетное значение уделяет Азербайджан вопросам формирования разветвлённой системы транспортно-логистических коридоров. Могу сказать, что Узбекистан также выступает за развитие транспортной взаимосвязанности, как важного фактора роста экономики страны. Сегодня 6,4% ВВП Узбекистана приходится на сферу транспортных услуг, 7,4% от общих инвестиций и почти 30% сферы обслуживания приходятся на долю транспорта. К 2030г. в планах увеличить пропускную способность транзитного потенциала в 4,4 раза и довести показатель до 6 млрд. тонн.

В разрезе Центральной Азии для Узбекистана ключевой задачей является восстановление стратегической роли государств региона в качестве транспортного и торгового моста между Востоком и Западом, Севером и Югом. Наша страна не перестаёт выносить на международную повестку вопрос развития разветвлённой и надёжно функционирующей сети международных транспортных артерий с выходом на морские и океанские порты. При этом основной упор предлагается делать на развитии межрегиональных мультимодальных коридоров, оцифровке таможенных, санитарных и других видов контроля и др.

Выдвигаемые инициативы нашего президента на глобальных форумах имеют целью формирование новой архитектуры транспортных потоков Узбекистана и Центральной Азии, раскрытие логистического потенциала стран ЦА, увеличение экспортных потоков региона в ближние и дальние государства. Хотел бы напомнить, что доведение объёмов экспорта Узбекистана в 2026 году до 30 млрд. долл. является одной из целей Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 гг.

Одним из важных практических результатов инициатив Узбекистана считаем итоги инициируемой Ташкентом международной конференции высокого уровня «Центральная Азия в системе международных транспортных коридоров: стратегические перспективы и нереализованные возможности» проведённой в 2018г. Тогда центральноазиатские государства единогласно выразили заинтересованность в принятии региональной Программы развития транспортных коммуникаций.

Государства ЦА также начали двигаться в направлении последовательного сближения национальных законодательств с международными стандартами с целью облегчения международных грузовых перевозок, транзита и процедур пересечения границ. Транспортное сотрудничество стран Центральной Азии активизируется также в рамках Шанхайской Организации. Узбекистан, в частности, выдвинул ряд инициатив, нацеленных на консолидацию усилий ШОС в транспортной сфере и получивших широкую поддержку. Среди таких документов можно выделить Концепцию взаимодействия железнодорожных администраций государств — членов ШОС, разработанной по инициативе Ш.Мирзиёева.

— Ожидаете ли вы, что ОТГ превратится в военно-политический союз?

— По моему мнению, страны ОТГ не готовы обсуждать вопросы военного сотрудничества, потому что сразу меняется статус организации и её геополитический вес. Более того, страны-участники уж состоят в различных военных союзах, Турция входит в НАТО, Казахстан и Кыргызстан – члены ОДКБ. В данном контексте маловероятно усиление военной компоненты в сотрудничестве стран организации. Более того, хочу напомнить, что в соответствие с Законом «Об оборонной доктрине» от 2018 г. одним из принципов политики Узбекистана в области обороны является неучастие в военно-политических блоках, миротворческих операциях и военных конфликтах за рубежом. Осуществление миролюбивой внешней политики, направленной на всемерное развитие двусторонних и многосторонних отношений с государствами заложено также в новой Конституции страны, референдум по которой пройдёт совсем скоро. Несмотря на предусмотренные существенные изменения в новом высшем законодательном акте, Узбекистан оставил неизменными основополагающие, фундаментальные принципы нашей внешней политики и готов их строго придерживаться.

Ниджат Гаджиев