Наши соотечественники, подвергшиеся этнической чистке в Западном Азербайджане, теперь объединились в Общине Западного Азербайджана. Они поставили перед собой цель мирного возвращения на исторические земли.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на внеочередном Саммите Организации тюркских государств в Анкаре, передает «АзерТадж».

«Согласно Концепции возвращения, разработанной Общиной Западного Азербайджана, для возвращения азербайджанцев, насильственно депортированных с территории нынешней Армении, на рoдные земли должно быть достигнуто юридически обязательное международное соглашение с соответствующим механизмом верификации и гарантии. Точно так же, как мы, Азербайджанское государство, обеспечим индивидуальные права и безопасность армян, проживающих в Карабахе, Армения также должна обеспечить права и безопасность западных азербайджанцев на основе принципа взаимности», — подчеркнул глава государства.