Находящийся с визитом в Азербайджане заместитель директора Европейского командования США по планированию, стратегии и готовности, бригадный генерал Эдвард Воган посетил службу береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана.

Как сообщили в посольстве США в Азербайджане, Воган ознакомился с помощью, оказанной Европейским командованием США Азербайджану для защиты важной инфраструктуры в Каспийском море и поддержки деятельности против незаконной перевозки наркотиков.