Позиция Анкары по вопросу непризнания незаконной аннексии украинского полуострова Крым и поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции, обнародованном в четверг в связи с девятой годовщиной аннексии полуострова Крым.

В заявлении подчеркивается факт нелегитимности референдума, проведенного Россией 16 марта 2014 года на территории Автономной республики Крым в составе Украины.

В МИД Турции напомнили, что в нарушение норм международного права по итогам нелегитимного референдума, полуостров был аннексирован Россией.

«В годовщину аннексии, подтверждаем неизменность позиции Анкары по вопросу непризнания ситуации. Подчеркиваем поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Положение крымских татар, являющихся коренным населением полуострова, остается приоритетом для Турции. Анкара выступает за сохранение исторической идентичности соотечественников из числа крымских татар на исторической родине. Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности и спокойного проживания крымских татар», — говорится далее в сообщении.