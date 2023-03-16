События, происходящие в регионе и в мире, повысили важность сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций.

Об этом заявил сегодня министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов на заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Анкаре, передает АПА.

Отметив, что происходящие в регионе и в мире события повышают важность сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций, министр Джейхун Байрамов подробно проинформировал о работе, проводимой в этом направлении по созданию новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, в том числе по началу работы Зангезурского коридора. В связи с этим была выражена уверенность в том, что эти усилия Азербайджана создадут условия для использования транзитного потенциала Средного коридора, внесут важный вклад в укрепление регионального мира и безопасности.