С целью обсуждения процессов и инициатив, передовых подходов, важных в сотрудничестве ООН и Азербайджана, в городе Агдам проводится «круглый стол», посвященный стратегическим консультациям.

В мероприятии принимают участие руководители министерств экологии и природных ресурсов, сельского хозяйства и здравоохранения, Государственного комитета по градостроительству и архитектуре, Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, Агентства по разминированию, специальные представители президента Азербайджана, сотрудники Администрации президента и другие.

На мероприятии будут обсуждены восстановительные работы, проводимые на освобожденных территориях, возвращение туда людей, и применение международного опыта в этом процессе.

В завершение мероприятия участники в рамках «Года Гейдара Алиева» в городе Агдам проведут акцию по посадке деревьев.