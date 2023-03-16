Несмотря на разрушение армянами наших мечетей, армянская церковь находится в сохранности на центральной улице Баку.

Об этом сегодня сказал советник Генерального секретариата управлений и ведомств по фетвам в странах мира Сеймур Насиров, выступая на международной конференции «Исламофобия как специфическая форма расизма и дискриминации: Новые глобальные и транснациональные вызовы», проходящей в Баку, передает Trend.

«Каждый из нас должен объединиться и поддержать человечество. В университетах мира должны проводиться занятия по разъяснению негативных последствий исламофобии. Каждый из нас должен внести в это свой вклад»,- сказал Насиров.