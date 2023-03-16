Таможенный пост «Ханоба» Северного территориального Главного таможенного управления, расположенный на границе с Российской Федерацией, будет сдан в эксплуатацию в ближайшие дни.

В церемонии открытия запланировано участие азербайджанской и российской делегаций, передает АПА.

Таможенный пост «Ханоба» будет способствовать более быстрой транспортировке грузов по транспортному коридору Север-Юг, упрощению пограничных процессов, расширению транзитных возможностей Азербайджана, в частности, полному устранению очередей, возникающих на азербайджано-российской границе.